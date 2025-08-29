Habertürk
        Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan mutluluk pozu - Magazin haberleri

        Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan mutluluk pozu

        Evliliklerinde kriz iddiaları gündeme gelen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, nazar boncuğu eşliğinde yaptıkları paylaşımla; "Her şey yolunda" mesajı verdi

        Giriş: 29.08.2025 - 20:52 Güncelleme: 29.08.2025 - 20:52
        Ünlü çiftin mutluluk pozu
        Geçtiğimiz haftalarda Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un evliliğinde kriz çıktığı iddiaları gündeme gelmişti.

        Tüm bu tartışmaların ardından çift, sosyal medya paylaşımlarıyla mutlu aile tabloları sergileyerek söylentileri yalanlamıştı. Berk Oktay, eşiyle birlikte yeni bir paylaşım yaparak nazar boncuğu eşliğinde poz verdi. Oyuncunun bu paylaşımı; “Her şey yolunda” mesajı olarak yorumlandı.

        #Berk Oktay
        #Yıldız Çağrı Atiksoy
