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Berkay Altunyay'dan yeni tekli

Popçu Berkay Altunyay, 'Zor Mu' isimli single'ı ile dinleyiciyi zamandan koparırken, anlattığı karakterler sayesinde ise bir dönüşüm hikayesine tanıklık etmemizi sağlıyor

Berkay Altunyay'dan yeni tekli - Magazin haberleri
Berkay Altunyay'dan yeni tekli
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HABERTURK.COM

Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan şarkının ilk bölümünde, karakterin işlediği küçük hataların yol açtığı geri dönülmez sonuçları ve beraberinde gelen içsel sorgulamasını anlatıyor. Şarkının ikinci bölümünde ise şarkının ana karakteri kendisiyle bir bağ kurarak geçmişteki konuları geride bıraktığını ima ediyor. Şarkının nakarat ve son kısmında ise artık kendinden emin ve kararlı bir karakter ön plana çıkıyor.

Sözü ve bestesi Berkay Altunyay'a ait olan şarkıda öne çıkan hikayeleştirme, Turhan Daştan'ın yönetmenliğinde çekilen klipte de devam ederek izleyicileri görsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Karakterler üç aşamalı bir yolculuktan geçerek, başarı yolunda sağlam adımlarla ilerliyor. Birinci karakter sanatçının 'Ben ne anladım bu işten?' gibi duygusal şarkılarını ifade ederken, ikinci karakter 'Zor Mu' ile kendiyle alakalı sorunları dile getiren bir tarzı yansıtıyor. Üçüncü karakter ise sanatçının henüz yayınlamadığı daha alışılmadık, daha karşıt şarkıları yansıtıyor.

Karakterlerin dönüşüm sürecine tanıklık etmemizi sağlayacak 'Zor Mu', bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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