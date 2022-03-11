Berkay'dan 'Bal Badem' 0:00 / 0:00

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Berkay Şahin, hem yoğun konser programı ile hem de peş peşe çıkaracağı yeni şarkılarıyla sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Tüm ekip arkadaşlarının eksiksiz Şahin'e eşlik ettiği "Bal Badem"in klibi de şarkıyla birlikte eş zamanlı olarak müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Söz ve müziği Tüzzün imzası taşıyan, ünlü aranjör Çağrı Telkıvıran'ın düzenlediği "Bal Badem" adlı şarkı, dinlenildiği ilk andan itibaren tekrar tekrar dinleme isteği yaratacak.

Ünlü şarkıcı, ilkbahar ve yaz ayı boyunca da yoğun bir konser programıyla sahnedeki yerini alacak.