Başakşehir FK, Berkay Özcan'ın sözleşmesini uzattı
Başakşehir FK, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Turuncu-lacivertli kulüpte toplamda 164 maça çıkan Berkay Özcan, 9 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi
RAMS Başakşehir, 2019 yılından bu yana kadrosunda yer alan orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Berkay Özcan'a, kulübümüzdeki başarılarının devamını diliyoruz."
Başakşehir formasıyla 164 maçta 9 gol atıp 8 asist yapan Berkay Özcan, 2019-2020 sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşamıştı.