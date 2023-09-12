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        Başakşehir FK, Berkay Özcan'ın sözleşmesini uzattı

        Başakşehir FK, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Turuncu-lacivertli kulüpte toplamda 164 maça çıkan Berkay Özcan, 9 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 17:19 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:19
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        Berkay Özcan imzayı attı!
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        RAMS Başakşehir, 2019 yılından bu yana kadrosunda yer alan orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

        "Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Berkay Özcan'a, kulübümüzdeki başarılarının devamını diliyoruz."

        Başakşehir formasıyla 164 maçta 9 gol atıp 8 asist yapan Berkay Özcan, 2019-2020 sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşamıştı.

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