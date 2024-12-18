Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'a doping cezası!

Beşiktaş altyapısında yetişen Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar için flaş gelişme yaşandı. Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'ın kanında doping tespit edildi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Yapılan rutin testlerde doping testi pozitif çıkan iki oyuncunun cezası da belli oldu. İki futbolcu Vardar ve Delibaş, 4 yıl süreyle futboldan men edildi. Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen iki oyuncunun da bonservisi elinde bulunuyor.

BERKAY VE EMİRHAN'DAN AÇIKLAMA Doping testleri pozitif çıkan Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş ortak bir açıklama yaptı. "Bugün, kariyerimiz ve kişisel hayatımız adına oldukça hassas bir durumu sizlerle paylaşma zorunluluğu hissediyoruz. Sezon başında yapılan rutin DOPING TESTİ sonuçlarının POZİTİF Çıkması (A ve B örneklerinin pozitif çıkması) hem bizi hem de sevenlerimizi derinden üzdü. Bu durumun spor kariyerimize ve itibarımıza gölge düşürecek bir mesele olduğunun bilincindeyiz. Ancak, tüm kalbimizle belirtmek isteriz ki, bu sonuç bizim bilgimiz ve kontrolümüz dışında gelişmiş bir olayın sonucudur. REKLAM Konuyu detaylı şekilde araştırdığımızda, şahsımıza özel olarak çalışan bireysel antrenörümüzün (T.K. İSİMLİ ŞAHIS) bizim haberimiz olmadan uyguladığı bir tedavi yöntemi sırasında yasaklı bir maddenin kullanıldığını öğrendik. Bu madde, bize yapılan bir enjeksiyon yoluyla vücudumuza girmiştir. Bahsi geçen madde ve kullanım amacı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığı gibi, bu durum, güven duyduğumuz ve birçok profesyonel oyuncuyla çalıştığını düşündüğümüz bir kişi tarafından gerçekleştirilmiş olması nedeniyle bizim için büyük bir hayal kırıklığıdır.