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        Berke Özer: Galibiyet kaçırdık

        Eyüpspor kalecisi Berke Özer, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 22:53 Güncelleme: 20.12.2024 - 22:53
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        Berke Özer: Galibiyet kaçırdık
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        Eyüpspor'un file bekçisi Berke Özer, evlerinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşma hakkında konuşan kaleci Berke Özer, "Öncelikle çok mutluyum. Sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Hafta boyu inanılmaz çalıştırdılar. Sahada olmayı çok istiyordum. Şükür ki 1 puan aldık ama galibiyeti kaçıran biz olduk. Hem kendi performansımdan hem takımın performansından çok mutluyum. Biz her maça ayrı hazırlanıyoruz. Bugünkü maç için farklı bir stratejimiz var. Böyle maçlar, özellikle bu takımlara karşı ayrı bir motivasyon oluyor. Çok mutluyuz hem Galatasaray hem Fenerbahçe karşısında puan aldık. İnşallah bu şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.

        MAÇ PERFORMANSI

        Berke Özer, Fenerbahçe'ye karşısında 8 kurtarış yaptı.

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