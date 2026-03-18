Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.181,58 %-0,27
        DOLAR 44,2200 %0,06
        EURO 51,1639 %0,28
        GRAM ALTIN 7.002,56 %-1,55
        FAİZ 40,02 %-0,15
        GÜMÜŞ GRAM 111,69 %-0,92
        BITCOIN 72.770,00 %-2,37
        GBP/TRY 59,0234 %-0,07
        EUR/USD 1,1529 %-0,10
        BRENT 104,39 %0,99
        ÇEYREK ALTIN 11.442,05 %-1,61
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda grev - İş-Yaşam Haberleri

        Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda grev

        Almanya'nın başkenti Berlin'deki Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda, Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısıyla başlatılan uyarı grevi nedeniyle tüm kalkış ve inişler iptal edildi

        Giriş: 18.03.2026 - 15:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ver.di müzakerecisi Holger Rösler yaptığı açıklamada, bu sabah erken saatlerde planlandığı gibi başlayan iş bırakma eyleminin gece yarısına kadar süreceğini bildirdi.

        Havalimanı işletmesi Berlin-Brandenburg Havaalanı Otoritesi (FBB) tarafından yapılan açıklamada, grev süresince hiçbir yolcu uçağının iniş veya kalkış yapamayacağı duyurulmuştu.

        Gün boyunca gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin iptal edilmesi, yaklaşık 445 uçuşu ve 57 bin yolcuyu doğrudan etkiledi. Yolcular, seyahat planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

        Havalimanı yönetimi, hava yolu şirketleri, yer hizmetleri ve güvenlik birimlerini durum hakkında önceden bilgilendirdiklerini belirterek, yolculara rezervasyon işlemleri ve alternatif seyahat seçenekleri için ilgili firmalarla iletişime geçmeleri tavsiyesi yinelendi.

        Grev kararının arka planında, sendika ile işveren tarafı (FBB) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yer alıyor.

        Ver.di, işveren tarafının geçen hafta yapılan ikinci tur görüşmelerde sunduğu ve 2028 sonuna kadar yıllık yalnızca yüzde 1 artış öngören teklifini "ciddiyetsiz bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

        Yaklaşık 2 bin çalışanı kapsayan müzakerelerde Ver.di, personel için yüzde 6 ücret artışı veya aylık en az 250 avro zam talep ediyor. Sendika ayrıca, üyeleri için ek bir gün izin hakkı istenirken sözleşmenin 12 ay süreli olmasını şart koşuyor.

        Bugünkü grev, mevcut ücret pazarlığı dönemindeki ilk uyarı grevi olma özelliğini taşıyor.

        Son dönemde Lufthansa bünyesinde yaşanan grev dalgası, Frankfurt ve Münih gibi ana merkezlerde de iç hat uçuşlarını durma noktasına getirmişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma sunuldu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi?
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        Kemoterapiyi tamamladı
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Ne olur bağırtmayın"