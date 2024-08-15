Bertuğ Yıldırım ın yeni takımı belli oldu.Geçen sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hatayspor dan Fransa ekibi Rennes e transfer olan Bertuğ Yıldırım, takımdan ayrılıyor.Milli golcü, İngiltere Championship takımlarından Norwich City ile anlaşmaya vardı.İngiliz ekibi, Bertuğ Yıldırım için Rennes e 6 milyon euro bonservis ödeyecek. 22 yaşındaki golcü, sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere ye gitti.Ligue 1 ekibi Rennes de 28 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.