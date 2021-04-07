HABERTURK.COM

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES’in ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çok önemli bir sorumluluğu üstlendiğini hatırlatarak, “BES 2002’den beri hayatımızda var. Bugüne kadar 10 milyondan fazla kişi girdi. Gönüllü olan üçüncü basamakta halihazırda yaklaşık 7 milyon kişi aktif olarak devam ediyor. OKS ile birlikte 6 milyon çalışanın da bulunduğu ikinci basamak ile birlikte yaklaşık 13 milyon kişiyi kapsayan bir tasarruf sisteminden bahsediyoruz. BES’te 156 milyar TL’lik de fon söz konusu. 2020 yılında enflasyonun üzerinde sağladığı getirilerle BES, tercih edenleri sevindiren bir sistem olmayı sürdürüyor. Yüzde 25 devlet katkısı ayrıca hiçbir tasarruf aracında olmayan çok önemli bir avantaj sunuyor. Tüm bunları düşününce BES’in hem ekonomide hem de sosyal yaşamdaki anahtar rolü daha iyi anlaşılabilir. BES, gösterdiği performansla, Türkiye’nin lider tasarruf ve gelecek planlama aracı olduğunu ispatladı. Özellikle pandemiyle geçirdiğimiz son bir yıllık süreçte, bireysel tasarrufun önemi, herkes tarafından çok daha iyi görüldü. Enflasyonun üzerinde getiri sağlayan emeklilik fonları ile sadece tasarruf sahipleri değil sektör de, Türkiye ekonomisi de yukarı yönlü bir ivme yakaladı” dedi.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER SAHİPLENECEK

Ekonomik reform paketiyle planlamaya alınan düzenlemelere de değinen Ayhan Sincek, “Sektör olarak düzenlemeler bizleri memnun etti. Özellikle 18 yaş altı 23 milyon gencimizin yarınlarını BES ile güvence altına alma imkanı oluştu. Bu doğrultuda bireysel emeklilik sisteminin kapsayıcılığı yüzde yüze ulaşacak. Gençlerin sisteme dahil edilebilecek olmasıyla BES’in sosyal yaşamdaki rolü daha önemli hale gelecek. Ebeveyn, çocuğu için küçük yaşta BES yaptırırsa, belirli safhada hem eğitim hem de diğer ihtiyaçlar için ciddi katkı yapacak tasarrufa ulaşabilir. Tasarrufun farkındalığı daha erken yaşlarda anlaşılmaya başlayacak. Tasarruf etme ve gelecek planlamaya yönelik bilgi ve beceriler, çocuklar ve gençler tarafından da giderek daha çok sahiplenilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte 2-3 yıl içinde BES’e katılımın gençlerde de çok ciddi sayılara ulaşılacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TASARRUF BİLİNCİ KÜÇÜK YAŞLARA İNECEK

Sincek sözlerine şöyle devam etti; “Finansal okuryazarlık, tasarruf alışkanlıkları bilincinin artması… Bu konuların ilkokul ve ortaokul seviyesinde Milli Eğitim müfredatına girmesinden yıllardır bahsederiz. BES’in 18 yaş altına açılmasıyla birlikte aile içinde bu konular daha fazla konuşulmaya başlanacaktır. Bununla birlikte burada bir farkındalık ve bilinçlenme söz konusu olacaktır. 18 yaş altı çocuklar tasarruflarının nasıl korunup artacağının, fonların ve sabit getirinin ne olduğunu merak edecek ve bu merak araştırmayla birlikte bilinçlenmeyi beraberinde getirecektir.

Ayrıca ekonomik reform paketinde mevzubahis olan düzenlemeyle sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 sonuna kadar bireysel emeklilik sistemine aktarımına imkân tanınacak. Tahminler, 10 milyar liralık bir birikimin sisteme aktarılacağı yönünde… Bu sistemin kapsayıcılığı anlamında olumlu bir adım. Hem sistem için hem de tasarruf sahipleri açısından daha yüksek getirilerin, daha iyi sonuçların ortaya çıkacağına inanıyorum.”

FAİZSİZ BES'TE ÖNCÜYÜZ

Katılım Emeklilik olarak katılım sigortacılığının ve faizsiz BES’in öncü markası olduklarını hatırlatan Sincek, “BES’te 3 milyar 948 milyon TL fon büyüklüğüne, 770 bin BES sözleşmesine ve 190 bin sigorta sözleşmesi adedine ulaştık.Hayatın her alanında sunduğumuz hizmetlerle milletimizin geleceğini güvence altına almak için çalışıyoruz.7 yaşında genç bir şirket olmamıza rağmen, BES’in ve katılım sigortacılığının daha geniş kesimlere ulaşması için en ön safta ilerliyoruz. Sadece tasarrufta ve emeklilikte değil sağlıktan eğitime hayatın her alanına dokunan yenilikçi ürünlerimizle katılımcılarımızı korumaya, onlarla birlikte büyümeye devam ediyoruz.” dedi.