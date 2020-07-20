Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek “Dünya tarihinde ender rastlanan zor zamanlardan geçerken doğal olarak gelecek kaygısı da artıyor. Ev hanımlarından iş insanlarına kadar herkes önce ailelerinin geleceklerini güvence altına almak istiyor. Bireysel Emeklilik Sistemi bu süreçte avantajlı ve kazançlı olmasının yanı sıra sağlam ve güvenilir yönlerini de gözler önüne sererek, bu zor zamanlarda herkesin gönlünü rahatlattı, güvenli bir liman olduğunu ispatladı” dedi.

SİSTEM KATILIMCIYI KORUYOR

BES’in avantajları ve güçlü alt yapısı ile ilgili detaylı bilgi veren Ayhan Sincek, “Sistem, katılımcıyı her türlü korumak üzerine tasarlanmış durumda. Bu nedenle her zorluğa karşı gönül rahatlığıyla BES tasarruflarına güvenebilirsiniz. Öncelikle BES, Hazine Müsteşarlığı tarafından çok sıkı denetleniyor. Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri buna ilaveten bağımsız dış denetimden geçiyor. Katılımcıların hesapları ise Takasbank’ta güvence altında tutuluyor. Herhangi bir BES şirketinde olumsuz bir durum olursa katılımcılar istedikleri gibi hesaplarını başka bir BES şirketine aktarabiliyor. Sistemde kalmaya ve tasarruflarını koruyup arttırmaya devam edebiliyorlar.

FON MALVARLIĞI HACZEDİLEMİYOR

Fonların hesap ve işlemleri, altışar aylık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabi. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izleniyor. Fon malvarlığı rehnedilemiyor, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat gösterilemiyor, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemiyor ve iflas masasına dâhil edilemiyor. Fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetiminde sürüyor.

BES’in hane halkının herhangi bir üyesinden, küçük ya da büyük yatırımcıya kadar herkes için en cazip alternatif olduğunu belirten Sincek sözlerine şöyle devam etti, “Katılım Emeklilik olarak sunduğumuz farklı faizsiz emeklilik planlarıyla BES’e kolayca girmeyi ve sistemde kalmayı teşvik ediyoruz. Aylık ödeme miktarınıza göre seçebileceğiniz Hesaplı, Huzurlu, Özel ve Güzel Emeklilik planlarımızın çeşitli aidat avantajları bulunuyor. İsteyenler yalnızca aylık değil, 3 ya da 6 aylık veya yıllık periyotlarla da ödemelerini yapabiliyor. Yatırdığınız aylık katkı paylarının aylık asgari ücret tavan olmak üzere yüzde 25’i kadar da devlet katkısı katılımcıların hesaplarına yatırılıyor. En az 10 yıl sistemde kalındıktan ve 56 yaş tamamlandıktan sonra emekliliğe hak kazanılıyor.”

KAZANÇ YÜZDE 45'İ BULDU

Katılımcıların tasarruflarının 13 faizsiz fonda kazanmaya devam ettiğine dikkat çeken Sincek, “Katılım Emeklilik olarak üç yıldır üst üste farklı kategorilerde katılımcılarımıza sektördeki diğer fonlara kıyasla daha fazla oranda getiri sunduk. Örnek olarak yılbaşından bu yana yarı yıllık performanslara baktığımızda altın fon yüzde 33,41, hisse fonumuz yüzde 35,82 ve diğer bir kategoride değerlendirebileceğimiz OKS kapsamında sunulan Agresif Katılım Fonu da yüzde 44,71 oranında getiri sağlamıştır. Devlet katkısıyla birlikte fon getirileri; Bireysel Emeklilik sistemini en kârlı tasarruf aracı haline getiriyor. Devlet güvencesi de onu en güvenli tasarruf aracına dönüştürüyor” şeklinde konuştu.