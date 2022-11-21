Hisse fonlarının tarihi koşusu 0:00 / 0:00

Merkez Bankası'nın düşük faiz politikası ile mevduat faizinin yüzde 15 ile 20 arasında kalması ve dövizde de bir süredir sağlanan istikrar yatırımcıları yeni arayışlara iterken Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) alternatifler arasında ön plana çıkmaya başladı. Yatırımcılara tarihinin en iyi getirisini sağlayan BES fonları çeşitli zaman dilimlerinde tüm yatırım araçları ile karşılaştırıldığında vatandaşın tasarrufunu en iyi koruyan araçlar arasına girdi. Her 100 lira tasarruf edene 30 lira da devletin teşvik verdiği sistemde bu yüzde 30'luk teşvikin dışında yüksek getiri sağlayan fonlar, enflasyonun yüzde 85, mevduat faizinin yüzde 17, dolardaki yükselişin yüzde 78 olduğu son 1 yılda yüzde 171 getiri sağladı. Rakamlara kısa dönemde, 1 aylık bakıldığında bile yüzde 3 enflasyona karşı BES fonlarının ortalama getirisinin yüzde 6.5 olduğunu, yatırımcısına yüzde 10.9 kazandıran hisse, yüzde 6.3 değer kazanan değişken ve endeks fonları ile dengeli fonların enflasyonu solladığını ortaya koydu.

10 AYDA YÜZDE 137 GETİRİ

Yılbaşından bu yana bakıldığında da BES'in bu yılki gözdesi hisse fonları yüzde 137.5 ile enflasyonu katladı. Bu süreçte BES fonlarının ortalama getirisi de yüzde 51,9 oldu. Yine uzmanların yönettiği değişken fonların getirisi yüzde 54.5 ile göz doldurdu. Son 6 ve 1 aya bakıldığında da hisse fonlarının enflasyonu yendiği görüldü. Öyle ki yıllık yüzde 210 yükselen fonlar mevcut. Hissenin yanı sıra faiz de geri gelince standart fonların getirisi bile yıllık yüzde 66 oldu. Diğer yandan altın değer yitirince son aylarda altın fonları da fren yaptı. Tamamen uzmanların yönettiği değişken fonlardaki getirinin yüksek olduğu görüldü.

DOĞRU FONU SEÇEN KAZANDI

BES fonlarının 5 ve 10 yıllık getirilerine bakıldığında da bu süreçte meydana gelen krizlere rağmen başta altın ve dövize endeksli Eurobond fonları ile hisse fonları olmak üzere bir çok fonun getirisinin 4-5 kata ulaştığı görüldü.Bu süreçte altın fonu yatırımcısına yüzde 566 kazanç sağlayarak ipi göğüslerken hisse fonunda getiri yüzde 461 oldu. Döviz daha doğrusu Eurobond içeren kamu dış borçlanma fonlarının değer kazancı yüzde 387'yi buldu. Tabii standart ve likit fonları daha risksiz fonlar olduğu için getirileri de yüz de 120 ile diğer fonların oldukça altında kaldı.

BEFAS istatistiklerine göre emeklilik fonlarının ortalamasını aşağı çekenin en önce başlangıç fonları olduğunu ortaya koydu. Bu fonların yıllık getirisi yüzde 20'de kaldı. Oysa değişken fonlar 1 ayda bu getiriyi sağladı. Altın fonları ise FED'in faiz artırımları nedeniyle uluslararası piyasalarda altın fiyatları düşünce fren yaptı. Son 1 yılda yüzde yüzde 95 yükselen altın fonları son 6 ayda ancak yüzde 10 yükselebildi.

Bazı hisse senedi fonlarının yıllık getirisi yüzde 210'a kadar çıktı. Bir çok hisse fonunun getirisi göz doldurdu.