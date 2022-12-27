Asgari ücretteki yüzde 54.6'lık artış Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) dev bir değişikliğe neden oldu. Asgari ücretin net 8 bin 506 liraya çıkması BES yatırımcılarına devlet teşvikini aynı oranda artırdı. Çünkü BES'te devlet katkısı en fazla brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar olabiliyor. Bu yıl yani 2022'de asgari ücret yüksek enflasyon nedeniyle yılın ortasında da artırıldı. Yıl ortasındaki artış ile beraber BES yatırımcıları 2022'de sadece gönüllü BES'te 68 bin 850 liralık birikime karşı 20.652 lira ve otomatik BES'le birlikte 41 bin 304 liralık katkıdan faydalandı.

240 BİN LİRA BİRİKTİRENE 72 BİN LİRA TEŞVİK

Yüzde 54.6'lık artış ile 2023'te sadece gönüllü BES'te bulunun vatandaşlar 120 bin 96 liralık birikime karşı (aylık 10 bin 8 lira) 1 yılda 36 bin 24 liralık (aylık 3 bin 2 lira) devlet teşviki alacak. Hem gönüllü BES hem otomatik BES'te bulunan vatandaşlar ise bu tutarın iki katı yani 72 bin 48 lira (aylık 6 bin 4 lira) teşvik alacak. Tabii toplam 240 bin 192 liralık tasarrufa karşı bu teşvik hak edilecek.

100 LİRA SEN 30 LİRA DEVLET

Devlet tasarrufları artırmak için bir para biriktirme sistemi olarak hayata geçirdiği BES’te her 100 lira biriktiren vatandaşına 30 lira teşvik veriyor. Ancak bunun bir üst sınırı var. Üst sınır da asgari ücrete bağlı. Bir yılda en fazla brüt asgari ücretin yüzde 30’u kadar teşvik veriliyor. İşte asgari ücretin artması bu teşvikin üst sınırını da yüzde 54 artırdı. Devletin hedefi uzun vadeli tasarruf olduğu için sistemde 10 yıl ve 56 yaşına kadar kalanlar bu paranın tümünü hak ediyor. O tarihe kadar da devlet katkısı sizin kendi birikiminiz ile birlikte yatırım araçlarında değerleniyor. Yani emekli olduğunuzda bu paranın değerlenmiş halini alıyorsunuz. İlk 3 yılın sonunda çıkanlar devlet katkısının yüzde 15’ini 6 yılını dolduranlar yüzde 35’ini 10 yılını doldurup 56 yaşını doldurmayanlar devlet katkısının yüzde 60’ını almaya hak kazanıyor.

FON SEÇİMİ DAHA DA ÖNEM KAZANDI

Yıllık 240 bin lirayı 12 aya bölüp her ay ödeyebileceğiz gibi bu tutarı örneğin ocak ayında yatırabilirsiniz. Böylece hem yatırdığını miktar 12 ay boyunca BES fonlarında değerlenecek hem de devlet katkısı sizin adınıza yatacağı için 72 bin lira da yıl boyu yatırımlara yönlendirilip daha da artması sağlanacak. Ancak bu alanda fon seçimi birikimlerinizin değerlenmesi için büyük önem taşıyor.

3 YILLIK GETİRİ YÜZDE 827

BES fonlarını incelediğimizde ise aylık getiride yüzde 24 ile Metlife Emeklilik hisse fonu ilk sırada yer alıyor. Bu fonun 1 yıllık getirisi yüzde 217 ve 3 yıllık getirisi ise yüzde 449 oldu. İkinci sırada Fiba Emeklilik hisse fonu bulunuyor. Bu fonun aylık getirisi yüzde 18 yıllık getirisi yüzde 266 ve 3 yıllık getirisi ise yüzde 827 gibi astronomik düzeyde. Üçüncü sırada ise aylık yüzde 17'lik getiri ile Türkiye Hayat hisse fonu bulunuyor. Bu fonun uzun vadeli getirisi de diğerlerinden kötü değil.