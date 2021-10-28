Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta gözler Hatayspor maçına çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, öğrencileriyle yaptığı toplantıda çok önemli bir galibiyete imza attıklarını belirtirken dev maçın artık geride kaldığını ve Hatayspor maçının da en az derbi kadar kritik olduğunu vurguladı.

İÇ SAHADA EN BAŞARILISI AMA...

Sakatlıklarla boğuştuğu sıkıntılı bir periyodun ardından Galatasaray'ı yenerek kendine gelen Beşiktaş'ta yeni hedef deplasmandaki kötü gidişe de Hatay'da son vermek olacak. Bu sezon ligde çıktığı 4 dış saha mücadelesinde sadece 1 kez kazanabilen siyah-beyazlılar, son 2 maçında ise yenilgi yaşadı. Kartal tek galibiyetini 2-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek alırken bu sezon evinden uzakta sadece 4 puan topladı. Siyah-beyazlılar, iç sahada ise topladığı 16 puanla en başarılı takım konumunda bulunuyor.

BİR TEK N'KOUDOU KALDI!

Beşiktaş'ta sezon başında yaşanan sakatlık kabusundan iyi haberler gelmeye ise devam ediyor. Tedavisi tamamlanan Atiba da antrenmanlara başlarken, siyah beyazlılarda Kevin N’Koudou dışında sakatlığı olan oyuncu kalmadı.