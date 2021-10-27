Beşiktaş, Pjanic'le bir başka!

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup ederek zirve yarışında çok önemli bir galibiyete imza attı.

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Cyle Larin'in 2 gol atarak yıldızlaştığı geceye kaleci Ersin Destanoğlu ise 81. dakikada kurtardığı penaltıyla damga vururken arka planda önemli işlere imza atan bir isim daha vardı: Miralem Pjanic...

Kartal'ın Boşnak yıldızı, 11.1 km ile Beşiktaş'ın en çok koşan ismi olurken 3 pas arası, 89 topla buluşma, 32 rakip yarı sahada pas, 3 şut ve 3 şut pası ile bu alanların en iyisi oldu.

Larin'in 2 golünden önce de asist öncesi pasları veren isim olan Pjanic'in sahada olduğu süreler Beşiktaş'ın hücum performansında da önemli bir fark yaratıyor.

PJANIC'Lİ 2.16 GOL, PJANIC'SİZ 1.37!

Beşiktaş bu sezon 13 resmi maçta 22 gol atarken bunların 13'ü Pjanic'in forma giydiği 6 maçta geldi. Kartal'ın Pjanic'in sahada kaldığı sürelerde gol ortalaması 2.16 olurken aynı rakam Pjanic'siz mücadelelerde 1.28 oldu.

Maç SKOR Pjanic sahadayken atılan gol Beşiktaş - Yeni Malatyaspor 3-0 69 dakika - 3 gol Antalyaspor - Beşiktaş 2-3 69 dakika - 3 gol Beşiktaş - Adana Demirspor 3-3 65 dakika - 3 gol Beşiktaş - Galatasaray 2-1 90 dakika - 2 gol Beşiktaş - Dortmund 1-2 90 dakika - 1 gol Beşiktaş - Sporting 1-4 90 dakika - 1 gol

(Pjanic'in 11 başlayıp 32. dakikada skor 0-0'ken sakatlanıp çıktığı Altay maçı değerlendirmeye alınmamıştır.)

4 ASİST DE VODAFONE PARK'TA

Galatasaray maçında ustalığını gösteren Pjanic'in Beşiktaş'taki 4 asisti de iç sahada geldi. Yıldız oyuncu, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Dortmund ve Sporting maçlarında gol pası verdi.