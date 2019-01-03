Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 26 puanla 7. sırada tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını sürdüreceği Antalya'ya geldi. Siyah-beyazlıları havalimanında taraftarlar karşılarken Burak Yılmaz transferi, taraftarı ikiye böldü!

İHA'nın haberine göre havalimanına gelen 80 kadar taraftar, takımın çıkışı sırasında tezahüratlar yaparken, özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş'e büyük sevgi gösterisinde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcıya havalimanında çiçek veren siyah-beyazlılar, Güneş'in çıkışı sırasında 'Şampiyon yap bizi' tezahüratlarında bulundu.

"HIRSIZ BURAK" SESLERİ

Güneş, kendisi için havaalanına getirilen özel araca yöneldiği sırada bazı taraftarlar, siyah-beyazlı ekibin transferi için her konuda anlaşmaya vardığı Burak Yılmaz'a tepki göstererek 'Hırsız Burak' diye bağırdı.

OĞUZHAN'A DA TEPKİ!

Bir taraftar da kaptan Oğuzhan Özyakup'a tepki gösterdi. Haberde Oğuzhan'ın havalimanından çıkmasının ardından, taraftarlardan birinin 'Yuh' çektiği, diğer taraftarların ise buna tepki gösterdiği belirtildi.

QUARESMA'YA YOĞUN İLGİ

Dün sabah kamp kadrosunda yer almadığı iddia edilen ancak takımla birlikte Antalya'ya gelen Ricardo Quaresma'ya ise yoğun ilgi vardı. Portekizli yıldız, kendisine ilgi gösteren taraftarları kırmadı ve tek tek bütün formaları imzalayarak, her birisiyle de fotoğraf çektirdi.

Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Beşiktaş, kamp yapacağı otele doğru hareket etti.

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