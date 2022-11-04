Galatasaray derbisine hazırlanan Beşiktaş'ta, önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği öğrenilmişti.
Hollandalı golcünün sakatlanması endişe yaratırken, yıldız futbolcudan gelen son haber siyah-beyazlıları rahatlattı. i
Yapılan son kontrollerde Weghorst'ta herhangi bir kırık veya başka bir probleme rastlanmadığı belirtildi.
Derbi öncesi yapılan son antrenmanda kendisini deneyen Weghorst'un kendisini iyi hissettiği ve Galatasaray ile oynanacak maçta görev almak istediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Hollandalı golcü, derbi maçının kadrosuna alındı.
KAMP KADROSU AÇIKLANDI
Bu arada Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda Wout Weghorst da yer aldı.
İşte kadroda yer alan isimler:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond, Georges-Kevin N'Koudou, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.
ATIBA UZUN SÜRE SONRA...
Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Montero, Emre Bilgin ve Berkay Vardar'a yer verilmedi. Tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson ise uzun süre sonra kadroya alındı.
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