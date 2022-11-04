Galatasaray derbisine hazırlanan Beşiktaş'ta, önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği öğrenilmişti.

Hollandalı golcünün sakatlanması endişe yaratırken, yıldız futbolcudan gelen son haber siyah-beyazlıları rahatlattı. i

Yapılan son kontrollerde Weghorst'ta herhangi bir kırık veya başka bir probleme rastlanmadığı belirtildi.

Derbi öncesi yapılan son antrenmanda kendisini deneyen Weghorst'un kendisini iyi hissettiği ve Galatasaray ile oynanacak maçta görev almak istediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Hollandalı golcü, derbi maçının kadrosuna alındı.