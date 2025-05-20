Beşiktaş'a İspanya'dan kanat: Javi Puado!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat takviyesi için gözünü İspanya'ya çevirdi.

Siyah-beyazlılar, Espanyol forması giyen Javi Puado'yu gündemine aldı.

26 yaşındaki futbolcu, kulübü ile sözleşmesinde sona gelirken kontrat uzatmaması halinde serbest kalacak.

Espanyol'un kontrat uzatmak istediği Javi Puado'ya ülkeden farklı taliplerin de olduğu aktarıldı. Tüm seçenekleri değerlendirmeye alacak olan Puado için Beşiktaş temaslara başlarken transfer için şartlar zorlanacak.

Bu sezon 34 maçta forma giyen Puado, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.