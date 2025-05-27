Beşiktaş'a Nijerya'dan sürpriz iddia!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Nijerya basınından sürpriz bir haber geldi.

Afrika ülkesinde yayın yapan Own Goal Nigeria isimli internet sitesinin haberine göre Beşiktaş, Slavia Prag forması giyen Igoh Ogbu ile ilgileniyor.

25 yaşındaki stoper, sözleşmesini geçtiğimiz günlerde 2027'ye kadar uzatsa da Beşiktaş'ın bu transfer için 5 milyon Euro ödemesinin yeterli olacağı ifade edildi.

Daha önce ismi Ligue 1 ekiplerinden Lille ile de anılan Ogbu'yu Solskjaer'in çok beğendiği ve yeni sezonda kurulacak kadroda görmek istediği belirtildi.

Ogbu bu sezon Slavia Prag'da 34 maça çıkarken 2 gol ve 1 asist üretti.