Beşiktaş ile Akhisarspor, Süper Lig'in açılış haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor...

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BEŞİKTAŞ - AKHİSARSPOR

STAT: Vodafone Park

SAAT: 21:45

YAYIN: BeIN Sports 1

HAKEM: Bülent Yıldırım



BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Larin

YEDEKLER: Utku, Ersin, Fatih Aksoy, Adriano, Roco, Dorukhan, Quaresma, Gökhan Töre, Vagner Love, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer, Aykut, Sissoko, Miguel Lopes, Bilal, Larsson, Seleznov

YEDEKLER: Bora, Helder Barbosa, Eray, Güray, Onur, Onurcan, Josue, Manu, Kadir, Serginho

TEKNİK DİREKTÖR: Safet Susic

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

13. RANDEVU

Beşiktaş ile Akhisarspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 12 maçtan 6'sını siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş'ın 25 golüne, Akhisarspor 16 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka golsüz tamamlandı, Akhisar'daki karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

MAÇLAR

2012-2013 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş, Holosko (2) ve Hilbert'in golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un tek golünü Mustafa Aşan attı. Manisa'daki müsabakada ise ev sahibi ekip, Gekas (2), Uğur Demirok ve Emin Aladağ'ın golleriyle 4-1 galip geldi, Beşiktaş'ın tek golünü Mustafa Pektemek kaydetti.

2013-2014'te Manisa'daki müsabaka 3-3 bitti. Ege temsilcisinin gollerini Bruno (2) ve Bilal Kısa, Beşiktaş'ın gollerini ise Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup ve Almeida attı. İstanbul'da ise siyah-beyazlılar, Veli Kavlak, Mustafa Pektemek ve Hutchinson'ın golleriyle 3-0 galip geldi.

2014-2015 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş, Cenk Tosun, Sosa ve Gökhan Töre'nin golleriyle 3-1 kazandı, Ege temsilcisinin golünü Bilal Kısa attı. Manisa'daki müsabaka Mehmet Akyüz ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.

2015-2016'nın ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Ege ekibi, Güray Vural ve Sami'nin golleriyle 2-0 kazandı. Manisa'daki maç ise Rodallega (3), Gomez, Olcay Şahan ve Cenk Tosun'un karşılıklı golleriyle 3-3 sona erdi.

2016-2017 sezonunun ilk yarısında Manisa'daki müsabakada Beşiktaş, Talisca ve Rodallega'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 galip geldi. Vodafone Park'taki müsabakada da siyah-beyazlılar, Cenk Tosun, Talisca ve Atınç Nukan'ın golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un golünü Olcan Adın attı.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşma 0-0 tamamlandı. Akhisar'da yapımı tamamlanan yeni stattaki ilk maçı ise Beşiktaş, Babel (2) ve Negredo'nun golleriyle 3-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 6 maçtan 4'ünde Beşiktaş, birinde Ege temsilcisi galip geldi, son müsabaka ise berabere sonuçlandı. İstanbul'da siyah-beyazlılar 12, yeşil-siyahlılar 5 gol attı.

EVİNDE 44 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, evinde oynadığı son 44 lig maçında yenilmedi. Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda rakibi Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 44 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan topladı. Bu karşılaşmaların 37'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 30 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca Vodafone Park'ta oynadığı Süper Lig maçlarındaki son puan kaybını Akhisarspor karşısında yaşadı. Geçen sezonun 12. haftasında rakibini konuk eden Beşiktaş, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmanın ardından evinde üst üste oynadığı 11 lig mücadelesini kazandı. Beşiktaş, bu 11 karşılaşmada fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.

SEZONA MORALLİ GİRİYOR

Beşiktaş, Süper Lig sezonuna moralli başlayacak. Sezon öncesi ilk resmi karşılaşmalarını UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan siyah-beyazlı ekip, ön elemelerdeki 3 karşılaşmayı da kazandı. İkinci ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, 3. ön elemede ise Avusturya ekibi LASK Linz'e 1-0 üstünlük kurdu.

BEŞİKTAŞ SÜPER LİG'E HAZIR

Ligde üst üste yaşadığı iki şampiyonluğun ardından geçen sezonu 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, 2018-2019'un hazırlıklarına 26 Haziran'da başladı. Kısa bir süre İstanbul'da çalışan siyah-beyazlılar, daha sonra Slovakya ve Avusturya'da kamp yaparak sezon başı hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesinde 6 hazırlık maçı yapan Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

İlk maçında Siofok ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmada Gyirmot'u 4-1 yendi. Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, CSKA Moskova'ya 4-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekip Reading ile 2-2 berabere kalırken, Krasnodar'ı 3-1 mağlup ederek hazırlık maçlarını noktaladı.

UEFA AVRUPA LİGİ ÖN ELEMEDEKİ 3 MAÇI DA KAZANDI

Sezonun ilk resmi maçını Faroe Adaları deplasmanında B36 Torshavn ile oynayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk müsabakasını 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı ekip İstanbul'daki rövanş maçında ise tarihinin en farklı Avrupa kupası maçı galibiyetini aldı ve rakibini 6-0 mağlup etti. Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında ise Avusturya takımı LASK Linz'i evinde 1-0 yendi ve bu sezonki ilk 3 resmi karşılaşmasını da kazandı.

4 TRANSFER YAPTI

Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ise devam ediyor. Kadrosunu gençleştirmek ve eksik pozisyonlarını tamamlamak isteyen siyah-beyazlı ekip, Atiba Hutchinson ile sözleşmesini yenilerken, kadrosunu Dorukhan Toköz, Umut Nayir ve Güven Yalçın ile gençleştirdi. Beşiktaş ayrıca Şili Milli Takımı forması giyen Enzo Roco'yu da kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirdi.

MEVCUT KADRO

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Adriano Correia, Enzo Roco, Alpay Çelebi, Gary Medel, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Pepe, Necip Uysal, Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Orkan Çınar, Mertcan Açıkgöz, Dorukhan Toköz, Umut Nayir, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Alvaro Negredo, Güven Yalçın.

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