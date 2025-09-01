Beşiktaş, Alexander Djiku'yu istiyor!
Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen defans oyuncusu Alexander Djiku'yu kadrosuna katmak istiyor.
İLGİLENEN TAKIMLAR
Foot Mercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar ile birlikte Spartak Moskova, Ganalı savunma oyuncusuna talip oldu.
Portekiz'den Braga ve İtalya'dan Fiorentina ise Djiku'yu kiralık olarak transfer etmek istiyor.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Djiku'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan Djiku, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF DJİKU
