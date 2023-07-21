Beşiktaş Amartey transferini açıkladı!

Beşiktaş, Leicester City'den ayrılan savunma oyuncusu Daniel Amartey'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Leicester City'de 24 resmi karşılaşmada forma giyen ve asıl mevkisi stoper olan Amartey, ön libero ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor.