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        Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. 0-0 biten ilk maçın rövanşında iki takım da final bileti için mücadele verecek. Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.05.2024 - 09:54 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:54
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        Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda?
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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanacak.

        Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

        BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

        Siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü karşılaşmasına tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic'ten yoksun çıkacak. Bakhtiyor Zaynutdinov'un da karşılaşmada görev yapması beklenmiyor.

        Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı son lig maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes ile Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ikinci yarıya devam edemeyen Omar Colley'in durumu ise yapılacak son antrenman sonrasında netleşecek.

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        Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Daniel Amartey de oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

        NASIL GELDİLER?

        Önceki turlarda Malatya Arguvanspor, İskenderunspor, Çaykur Rizespor, Anagold 24Erzincanspor ve Fenerbahçe'yi sahasında eleyen MKE Ankaragücü, bu sezon kupada ilk kez deplasmanda sahaya çıkacak.

        Beşiktaş ise diğer turlarda Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor ve Tümosan Konyaspor'u kupanın dışına itti.

        Alınan karar gereği MKE Ankaragücü taraftarı karşılaşmada tribünde yer alamayacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Semih Kılıçsoy, Muleka

        Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Tolga Ciğerci, Bassogog, Flips, Efkan, Chatzigiovanis, Ali Sowe

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