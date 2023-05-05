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Beşiktaş Antalyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor ile ligde 54. kez karşılaşacak. Son olarak Galatasaray derbisinden 3 puanla ayrılan siyah-beyazlılar, Antalya deplasmanında şampiyonluk umutlarını devam ettirmek istiyor

Beşiktaş Antalyaspor'a konuk olacak
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Antalya Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile aldığı 36 puanla 12. sırada bulunuyor.

LİGDE 54. RANDEVU


İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 53 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 34 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar 13 kez de sahadan 1 puan ile ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 110 kez rakip fileleri havalandırırken, Antalyaspor ise 46 gol ile karşılık verdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan maç 0-0 sona ermişti.

DEPLASMANDA 26 PUAN TOPLADI


Beşiktaş bu sezon süper Lig’de çıktığı 15 deplasman müsabakasında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Deplasmanda 26 puan toplayan Kartal, söz konusu maçlarda 25 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde de 15 gole engel olamadı.

10 MAÇTIR YENİLMİYOR


Beşiktaş, Süper Lig’in son 10 haftasında yenilgi yüzü görmedi. Kartal bu süreçte MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor, Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında 3 puan elde ederken, Antalyaspor ve Trabzonspor ile berabere kaldı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 20 MAÇTA 14 GALİBİYET


Süper Lig’in 12. haftasında takımın başına geçen Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlılar ile ligde çıktığı 20 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. 70 yaşındaki çalıştırıcı, söz konusu mağlubiyetleri Galatasaray ve Sivasspor’a karşı deplasmanda yaşadı.

METE KALKAVAN DÜDÜK ÇALACAK


Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

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