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Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. İki takımda da statü gereği pek çok eksik dikkati çekerken son gelişmeler haberimizde...

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  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Beşiktaş - Antalyaspor maçı beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.
  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    İlk olarak Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha tehir edilmek zorunda kalınmıştı.
  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor.
  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Antalyaspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi ve 24 puanla 13. sırada bulunuyor.
  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    EKSİKLER OLDUKÇA FAZLA

    Statü gereği Beşiktaş'ın o günkü tescil edilen kadrosunda yer almayan Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandreu Maxim ve Omar Colley'in yanı sıra, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku da Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.

     
  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Haji Wright, Kudriashov, Shoya Nakajima ve Ufuk Akyol'un yanı sıra cezalı olan Larsson forma giyemeyecek, Öte yandan Antalyaspor'un devre arası transfereleri Erdal Rakip, Leite, Bálint Szabó, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mampassi ile Nkurunziza, talimatlar gereği maçın oynanması gereken asıl tarihte Antalyaspor kadrosunda olmadığı için bu maçta oynama yer alamayacak.
  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    BEŞİKTAŞ'IN 11'İ

    Mert
  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Rosier
  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Tayyip Talha
  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Saiss
  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Tayfur
  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Salih
  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Gedson
  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Ghezzal
  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Redmond
  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Cenk Tosun
  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Muleka
  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    ANTALYASPOR'UN 11'İ

    Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando Martins, Fredy, Ndao, Admir Mehmedi, Ghacha, Sinan

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