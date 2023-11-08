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        Haberler Spor Voleybol Beşiktaş Ayos, Celeste Plak'ı transfer etti - Voleybol Haberleri

        Beşiktaş Ayos, Celeste Plak'ı transfer etti

        Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı smaçör Celeste Plak'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 21:05 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:05
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        Beşiktaş'a Hollandalı smaçör
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        Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı smaçör Celeste Plak'ı kadrosuna kattı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı'mız, Hollandalı smaçör Celeste Plak ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Celeste Plak'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Celeste Plak, son olarak Roma Volley Club'ta forma giymişti.

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