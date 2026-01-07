Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı: Jonas Svensson!

Beşiktaş, Jonas Svensson ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson’la yollarımız ayırlmıştır. Jonas Svensson’a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'a 2024 kışında imza atan 32 yaşındaki Norveçli sol bek, siyah-beyazlı formayı 71 mücadelede terletti ve takımına 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.