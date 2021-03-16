Beşiktaş Başakşehir kupa maçı için geri sayım başladı. Tek maç üzerinden oynanacak olan yarı finalde her iki takım da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Peki tüm futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Başakşehir maçı 16 Mart Salı akşamı saat 20:45'de başlayacak ve mücadele ATV'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Başakşehir: Volkan, Hasan Ali, Epureanu, Ponck, Ömer Ali, Mehmet, Aleksic, Berkay, Giuliano, Deniz, Crivelli.