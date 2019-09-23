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Beşiktaş - Başakşehir maçında tartışma yaratan pozisyon

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısının sonunda yaşanan bir pozisyon tartışma yarattı. Başakşehir cephesinden tepki geldi

Beşiktaş - Başakşehir

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir'in karşılaştığı maçın ilk yarısının sonunda hakem Suat Arslanboğa'nın verdiği karar tartışma yarattı.

1 dakika uzayan ilk yarının uzatma dakikasında Başakşehirli Guldbransen ile Beşiktaş'tan Douglas, gelen uzun topla Beşiktaş kalesine doğru topu almak için mücadeleye girdi. İki futbolcu da Karius'un karşısında oldukları pozisyonda yerde kaldı. Başakşehir cephesi lehlerine faul ve kırmızı kart beklerken hakem Suat Arslanboğa, Guldbransen'in faul yaptığına hükmetti. Arslanboğa, pozisyonu VAR'a danışmadan bitirdi ve ilk yarının son düğünü çaldı.

Bunun ardından Başakşehir yedek kulübesinden Uğur Uçar, pozisyona itriaz ettiği için sarı kart gördü.

Başakşehir, maçın devre arasında Twitter üzerinden hakeme tepki gösterdi. İstanbul ekibi, "Kırmızı kart beklediğimiz pozisyonda hakem Suat Arslanboğa ilk yarıyı bitirdi ve itirazdan ötürü yedek kulübemizdeki bir kaç futbolcumuza sarı kart gösterdi" mesajını paylaştı.

 

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