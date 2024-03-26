Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.
Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın sürdürecek.