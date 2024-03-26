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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 19:14 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:14
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        Beşiktaş, Başakşehir maçı mesaisinde!
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

        Pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

        Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.

        Beşiktaş, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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