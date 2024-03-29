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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 20:10 Güncelleme: 29.03.2024 - 20:10
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        Beşiktaş'ta Başakşehir maçı mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig’de Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

        Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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