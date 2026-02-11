Beşiktaş, başantrenör Micelli ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş, kadın voleybol takımının başantrenörü Lorenzo Micelli ile sözleşme yenilediğini açıkladı.
Giriş: 11.02.2026 - 19:05 Güncelleme: 11.02.2026 - 19:05
Beşiktaş, kadın voleybol takımının başantrenörü Lorenzo Micelli'nin sözleşmesini uzattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan başantrenörle 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Lorenzo Micelli'yle önemli başarılara imza atılacağına inanıldığı vurgulandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ