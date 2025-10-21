Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan 'kaptanlık' açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'dan 'kaptanlık' açıklaması!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Konyaspor ile oynayacakları Süper Lig 3. hafta erteleme maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takımın toparlanacağını ve Sergen Yalçın'a güvendiklerini söyleyen Adalı, takım kaptanlarının değişmesiyle ilgili ise, "Takım kaptanları konusu biraz fazla abartıldı. Ole Gunnar Solskjaer'in zamanında gündeme gelip, hoca değişikliğiyle karar bu haftaya kaldı. Necip de Mert de bu takımın kaptanıdır, abisidir. Bant takmayla bir şey değişmez" dedi.

        Giriş: 21.10.2025 - 19:26 Güncelleme: 21.10.2025 - 19:42
        Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, karşılaşma öncesi gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

        "TAŞLAR YERLERİNE OTURACAK"

        Takıma ve teknik direktör Sergen Yalçın'a gücendiklerini belirten Adalı, "Taşlar zaman içerisinde yerlerine oturacak, kimse moralini bozmasın. Yeni bir takımız. Moral bozmaya gerek yok. Çok iyi bir hocamız var hepsinden önemlisi, gece gündüz çalışıyor. Beşiktaş toparlanacak, kimse merak etmesin. İnşallah Konyaspor deplasmanından da 3 puanla döneriz, bazı şeyler yoluna girmiş olur." ifadelerini kullandı.

        "NECİP DE MERT DE BU TAKIMIN KAPTANIDIR"

        Adalı, takım kaptanlarının değişmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

        "Takım kaptanları konusu biraz fazla abartıldı. Ole Gunnar Solskjaer'in zamanında gündeme gelip, hoca değişikliğiyle karar bu haftaya kaldı. Necip de Mert de bu takımın kaptanıdır, abisidir. Bant takmayla bir şey değişmez. İkisi de senelerdir bu takıma büyük hizmetler verdi, veriyor. Bunun tek bir sebebi var. Saha içindeki bazı olaylara daha resmi daha yakın, hakemle daha iyi bir diyalog kurması... İşin açığı Galatasaray maçındaki o sarı karttan sonra inanın ben de çok endişelendim. Oturduk böyle bir karar aldık. Yine söylüyorum, kendilerine de söyledim. Necip de Mert de bu takımın kaptanıdır, abisidir. Önemli olan takımın hakemle, rakip takımla diyaloğu daha iyi sağlaması, başka bir sebep yok."

