        Beşiktaş bitiremiyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş bitiremiyor!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Hücumda etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, 29 şutta 13 isabet bulmasına rağmen kaleci Zafer Görgen'i geçemedi. Gol beklentisi 3.05 olan Beşiktaş, iki kez geri düştüğü maçta 4 net fırsatı değerlendiremeyerek galibiyeti kaçırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 12:49 Güncelleme: 09.12.2025 - 12:49
        Beşiktaş, Süper Lig'in 15. Haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, birçok pozisyona girdiği maçta iki kez geri düşerken beraberliği bulsa da galibiyete ulaşamadı.

        Beşiktaş, Gaziantep karşısında hücumda iştahlı bir görüntü ortaya koyarken gol beklentisi 3.05 oldu. Beşiktaş, maç boyu 29 şut çekerken 13 isabet bulsa da 11'inde konuk ekibin kalecisi Zafer Görgen'e takıldı. 35 kez Rakip Ceza Sahasında topla buluşan siyah-beyazlılar, 4 net fırsatı değerlendiremedi.

        Teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından bireysel hatalar ve bitiricilik sorunu ile ilgili "Bugün oynanan oyun anlayışımız olumluydu. Bugünkü oyunla ilgili negatif konuşmam. Rakibe üstündük. Ön alan oyunu oynamaya çalıştık. İki gol attık, bir sürü pozisyon vardı. Bitiricilik bizim çözeceğimiz bir şey değil. Oyuncunun yeteneğiyle ilgili bir durum. Bu seviyede olmaması gereken goller yedik. Rakibin üçüncü pozisyonu yoktu. Bunları çözmeye çalışıyoruz, oyuncuların da yardım etmesi gerekiyor. Hücumda sonuçlandırmak oyuncunun bireysel yeteneğine kalmış. Bugün enteresan bir maç oldu, çok pozisyon kaçırdık. Şanssızlık da vardı. Bazen olmayınca olmuyor, futbol böyle bir oyun. Takımın mücadelesinden, fiziksel durumundan memnunuz. Bugün kötü bir oyun olmadı. Futbol hataya müsait bir oyun. Bireysel hatalar bize sıkıntı yaşatıyor. Buna çözüm bulamazsınız. Pozisyon hatalarına bulunur ama buna bulunmaz. Bizim için pozitif bir maçtı. Takımda yükseliş var." ifadelerini kullandı.

        EL BILAL'DEN 4. GOL

        Karşılaşmaya santrafor başlayan El Bilal Toure, attığı golle maçta skoru 1-1'e getirdi.

        35. dakikada Ogün Özçiçek'in pasında topu ceza sahası içinde uzaklaştırmak isteyen Gaziantep FK kalecisi Zafer Görgen'in vuruşunda meşin yuvarlak baskıyı sürdüren El Bilal Toure'ye çarparak filelerle buluştu.

        Siyah-beyazlıları attığı golle oyuna yeniden ortak eden El Bilal Toure, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından Gaziantep FK'yi de boş geçmeyerek gol sayısını 4'e yükseltti.

        İlk yarının son dakikasında ve 50. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan golcü oyuncu net fırsattan yararlanamadı.

        RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe filelerini de havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, tüm gollerini İstanbul'da kaydetmiş oldu.

        ABRAHAM 2 MAÇ SONRA GOL ATTI

        Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, 2 maçlık aranın ardından gol sevinci yaşadı.

        Ligde son golünü deplasmanda Antalyaspor'a atan Abraham, Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında rakip fileleri havalandırdı.

        Oyuna ikinci yarıda dahil olan Beşiktaşlı futbolcu, 70. dakikada Cerny'nin kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağı kafayla ağlara göndererek bu sezon tüm kulvarlardaki 11. golünü kaydetti.

