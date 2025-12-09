Beşiktaş bitiremiyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. Haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, birçok pozisyona girdiği maçta iki kez geri düşerken beraberliği bulsa da galibiyete ulaşamadı.

Beşiktaş, Gaziantep karşısında hücumda iştahlı bir görüntü ortaya koyarken gol beklentisi 3.05 oldu. Beşiktaş, maç boyu 29 şut çekerken 13 isabet bulsa da 11'inde konuk ekibin kalecisi Zafer Görgen'e takıldı. 35 kez Rakip Ceza Sahasında topla buluşan siyah-beyazlılar, 4 net fırsatı değerlendiremedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından bireysel hatalar ve bitiricilik sorunu ile ilgili "Bugün oynanan oyun anlayışımız olumluydu. Bugünkü oyunla ilgili negatif konuşmam. Rakibe üstündük. Ön alan oyunu oynamaya çalıştık. İki gol attık, bir sürü pozisyon vardı. Bitiricilik bizim çözeceğimiz bir şey değil. Oyuncunun yeteneğiyle ilgili bir durum. Bu seviyede olmaması gereken goller yedik. Rakibin üçüncü pozisyonu yoktu. Bunları çözmeye çalışıyoruz, oyuncuların da yardım etmesi gerekiyor. Hücumda sonuçlandırmak oyuncunun bireysel yeteneğine kalmış. Bugün enteresan bir maç oldu, çok pozisyon kaçırdık. Şanssızlık da vardı. Bazen olmayınca olmuyor, futbol böyle bir oyun. Takımın mücadelesinden, fiziksel durumundan memnunuz. Bugün kötü bir oyun olmadı. Futbol hataya müsait bir oyun. Bireysel hatalar bize sıkıntı yaşatıyor. Buna çözüm bulamazsınız. Pozisyon hatalarına bulunur ama buna bulunmaz. Bizim için pozitif bir maçtı. Takımda yükseliş var." ifadelerini kullandı.

REKLAM

EL BILAL'DEN 4. GOL

Karşılaşmaya santrafor başlayan El Bilal Toure, attığı golle maçta skoru 1-1'e getirdi.

35. dakikada Ogün Özçiçek'in pasında topu ceza sahası içinde uzaklaştırmak isteyen Gaziantep FK kalecisi Zafer Görgen'in vuruşunda meşin yuvarlak baskıyı sürdüren El Bilal Toure'ye çarparak filelerle buluştu.