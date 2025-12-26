Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş BOA, Brianna Fraser'i kadrosuna kattı - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş BOA, Brianna Fraser'i kadrosuna kattı

        Beşiktaş BOA, ABD asıllı Azerbaycanlı basketbolcu Brianna Fraser'i transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 18:12 Güncelleme: 26.12.2025 - 18:12
        Beşiktaş BOA, Fraser'i kadrosuna kattı
        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Azerbaycanlı basketbolcu Brianna Fraser'i kadrosuna dahil etti.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sezon ise OGM Ormanspor formalarını giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla sözleşme imzalandı.

        Beşiktaş yeni oyuncusu için yayımladığı mesajında "Brianna Fraser’a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

        Fraser, Azerbaycan Milli Takımı'nın formasını da giyiyor.

