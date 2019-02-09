Beşiktaş Bursaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? soruları taraftarlar ve futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de liderlik yarışında 2. sırada yer alan Beşiktaş için bu akşamki Bursaspor maçını kazanmak oldukça önemli. İşte Beşiktaş Bursaspor maçı ile ilgili detaylar...

BEŞİKTAŞ BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Bursaspor maçı bu akşam saat 19.00'da Vodafone Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Maçın Hekemleri: Orta Hakem M. Kalkavan, Yardımcı Hakemler S. Özay - E. Bayık, 4. Hakem V. Bayarslan

BEŞİKTAŞ - BURSASPOR MAÇININ VAR'I HÜSEYİN GÖÇEK

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Bursaspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hüseyin Göçek oldu. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, bu akşam evinde Bursaspor ile oynayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayık yapacak.

Vodafone Park'ta oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise Hüseyin Göçek oldu. 42 yaşındaki hakeme AVAR olarak da Ali Şansalan eşlik edecek.

BEŞİKTAŞ, BURSASPOR MAÇINA HAZIR

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın küçük oyunlar, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

ATIBA'YA KUTLAMA

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson'ın doğum günü kutlandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak antrenman öncesi Atiba için pasta kesildiği belirtildi.

Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcuların 36 yaşına giren Kanadalı oyuncuya mutluluklar dilediği aktarıldı.