        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş camiası iftarda buluştu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş camiası iftarda buluştu

        Beşiktaşlı sanatçılar ve basın mensupları, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 22:28
        Beşiktaş camiası iftarda buluştu

        Beşiktaş camiası, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftarda sanatçılar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da gerçekleştirilen iftar programına Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı takımın eski futbolcuları, sanat camiasının önde gelen isimleriyle Beşiktaş'ı takip eden basın mensupları katıldı.

        Programda konuşan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübe verdikleri hizmetten ve kattıkları değerden dolayı basın mensupları ile sanatçılara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Beşiktaş'ımız, son zamanlardaki yükselişiyle taraftarına, camiasına moral vermeye, Beşiktaşlıları mutlu etmeye başladı. Yakaladığımız bu olumlu havanın daha güçlü bir şekilde devamını sağlamak için, sizlerin Beşiktaş menfaatlerini gözetecek, birlik beraberliğimizi güçlendirecek bir yol izlemeniz çok önemli. Birlik beraberliğini, ruhunu, özgüvenini yeniden yakalamış bir Beşiktaş'ın önünde hiçbir engelin duramayacağını bir kez daha belirtiyor, Beşiktaş'ımızı hep birlikte layık olduğu güzel günlere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu anlamlı geceye katılarak Beşiktaş ailesine duyduğunuz aidiyeti bir kez daha gösterdiğiniz için teşekkür ediyor, Ramazan ayının bizlere ve Beşiktaş'ımıza sağlık, mutluluk, başarı getirmesini temenni ediyorum."

        İftar programının ilgi odağı ise siyah-beyazlıların Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh oldu.

        Tüpraş Stadı Kartal Yuvası mağazasında gerçekleştirilen imza gününün ardından iftar programına katılan 24 yaşındaki futbolcu, başkan Serdal Adalı ile bir süre sohbet etti.

