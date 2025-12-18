Habertürk
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 17:10 Güncelleme: 18.12.2025 - 17:10
        Beşiktaş'ta Rizespor maçı hazırlıkları!
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü evinde Çaykur Rizespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak ve Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

