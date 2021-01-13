Türkiye Kupası son 16 turunda BeşiktaşÇaykur Rizespor maçı için geri sayım başladı. İşte büyük bir heyecanla beklenen ve kazanan takımın çeyrek finale yükseleceği Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ Ç.RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı 13 Ocak Çarşamba akşamı saat 20:45'de başlayacak ve mücadele ATV'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Beşiktaş: Ersin; Rosier, Welinton, Vida, N'sakala; Necip; Ghezzal, Josef, Atiba, Larin; Aboubakar

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Meriah, Talbi, Melnjak, Abdullah, Yasin Pehlivan, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda