Beşiktaş transferde gaza bastı! Siyah-beyazlılar bonservisi Everton'da bulunan Dele Alli'yi transfer etmek için devreye girdi.
Bir süredir gizliden operasyon yürüten Beşiktaş, Everton'a İngiliz yıldız için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sundu.
Dele Alli'nin de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken tarafların büyük ölçüde anlaşam sağladığı ve transferde mutlu sonun yakın olduğu kaydedildi.
Beşiktaş şimdiye kadar Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku'yu renklerine bağlamıştı.
DELE ALLI KİMDİR?
Tam ismi: Bamidele Jermaine Alli
Doğum Tarihi: 11 Nisan 1996
Doğum yeri: Milton Keynes / İngiltere
Yaş: 26
Boy: 1.88
Uyruk: İngiltere / Nijerya
Mevki: Orta saha - on numara
Ayak: Sağ
Güncel kulüp: Everton
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2024
Güncel piyasa değeri: 16 milyon Euro
Milli Takım performansı: 37 maç 3 gol
Oynadığı kulüpler: MK Dons, Tottenham, Everton
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