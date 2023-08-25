Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak?
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı başladı. Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Dinamo Kiev'i bu kez sahasında konuk edecek. İşte, Beşiktaş Dinamo Kiev play-off rövanş maçının ne zaman, hangi gün oynanacağı ve biletleri ile ilgili bilgiler...
Beşiktaş Dinamo Kiev play-off turu rövanş karşılaşması için geri sayıma geçilmiş durumda. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde oldukça iyi bir görüntü çizen ve şimdiye kadar çıktığı 5 maçı da kazanan Beşiktaş, gruplara kalma adına son maçına çıkıyor. İşte, zorlu mücadelenin günü, saati ve temsilcimizin muhtemel 11'i hakkında bilgiler...
BEŞİKTAŞ DİNAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Dinamo Kiev play-off turu rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.
Mücadelenin yayıncı kanalı ise henüz netlik kazanmadı.
BEŞİKTAŞ DİNAMO KIEV MAÇI MUHTEMEL 11
Mert Günok, Onur Bulut, Colley, Amartey, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Rashica, Cenk Tosun, Aboubakar