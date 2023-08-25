Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak? BJK Dinamo Kiev maçı... - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak? BJK Dinamo Kiev maçı... - Beşiktaş Haberleri

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Beşiktaş Dinamo Kiev play-off turu rövanş karşılaşması için geri sayıma geçilmiş durumda. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde oldukça iyi bir görüntü çizen ve şimdiye kadar çıktığı 5 maçı da kazanan Beşiktaş, gruplara kalma adına son maçına çıkıyor. İşte, zorlu mücadelenin günü, saati ve temsilcimizin muhtemel 11'i hakkında bilgiler...