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        Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak?

        UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı başladı. Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Dinamo Kiev'i bu kez sahasında konuk edecek. İşte, Beşiktaş Dinamo Kiev play-off rövanş maçının ne zaman, hangi gün oynanacağı ve biletleri ile ilgili bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 14:08 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:08
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        Beşiktaş Dinamo Kiev play-off turu rövanş karşılaşması için geri sayıma geçilmiş durumda. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde oldukça iyi bir görüntü çizen ve şimdiye kadar çıktığı 5 maçı da kazanan Beşiktaş, gruplara kalma adına son maçına çıkıyor. İşte, zorlu mücadelenin günü, saati ve temsilcimizin muhtemel 11'i hakkında bilgiler...

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        BEŞİKTAŞ DİNAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş Dinamo Kiev play-off turu rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.

        Mücadelenin yayıncı kanalı ise henüz netlik kazanmadı.

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        BEŞİKTAŞ DİNAMO KIEV MAÇI MUHTEMEL 11

        Mert Günok, Onur Bulut, Colley, Amartey, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Rashica, Cenk Tosun, Aboubakar

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        BEŞİKTAŞ DİNAMO KIEV MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?

        Beşiktaş Dinamo Kiev play-off rövanş maçının biletleri henüz çıkmadı.

        Zorlu karşılaşmanın biletleri satışa çıkar çıkmaz haberimizde yer alacak...

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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