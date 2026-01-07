Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Divan Başkanı Ahmet Ürkmezgil ameliyat oldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Divan Başkanı Ahmet Ürkmezgil ameliyat oldu

        Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 17:01 Güncelleme: 07.01.2026 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş Divan Başkanı ameliyat oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'in ameliyat edildiği açıklandı.

        Ürkmezgil'in iletişim ekibinden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir cerrahi operasyon geçiren ve yoğun bakım ünitesine alınan Ürkmezgil'in tetkik ve kontrollerinin sürdüğü, sağlık durumunun "stabil" olduğu duyuruldu.

        Öte yandan Ürkmezgil ailesi, tedavi sürecine birkaç gün daha yoğun bakımda devam edilecek Ahmet Ürkmezgil'in sağlık durumunun genel seyrini hekimlerin, "umut verici bulduğu" bilgisini verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de motosikletin çarptığı mahalle berberi hayatını kaybetti; kaza kamerada

        KAĞITHANE'de iş yerinden çıkan berber Kenan Pala (56), evine doğru yürümeye başladı. Pala'ya yolun karşısına geçtiği sırada sırada yolda hızla ilerleyen Batuhan Y.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Kaza sırasında yola savrulan Pala ve motosiklet sürücüsü Batuhan Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Pala yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.  (DHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Sokak ortasında bebekli anne ve küçük kıza vahşi saldırı anı kamerada!
        Sokak ortasında bebekli anne ve küçük kıza vahşi saldırı anı kamerada!
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Emekliliği reddedildi avukatı öldürdü
        Emekliliği reddedildi avukatı öldürdü
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"