Beşiktaş duran topta artık durmuyor!

Kayserispor'u yenerek üst üste ligde 4., toplamda 6. Galibiyetini alan Beşiktaş çıkışını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 9 resmi maçta sadece 1 kez kaybederken 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş, rakip filelere 18 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.

Bu süreçte 3 maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş'ta savunmada yükselen başarıda Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde duran toplardaki zaafın giderilmesine yönelik çalışmalar da etkili oldu. Solskjaer'den önceki 25 maçta duran toplardan 10 gol yiyen Beşiktaş, rakip fileleri ise sadece 2 kez bulabildi.