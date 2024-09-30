Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Avrupa Ligi Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

        Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Frankfurt maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 4-0 kaybetti ve turnuvaya mağlubiyetle başladı. Beşiktaş, lig aşamasının ikinci maçında sahasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Geri sayım sürerken Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 15:39 Güncelleme: 02.10.2024 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının ikinci maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. İlk maçta Ajax’a 4-0 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapan Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah beyazlılar, Frankfurt karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler heyecan dolu karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…

        2

        BEŞiKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı, 3 Ekim 2024 Perşembe günü TSİ 22.00’de başlayacak.

        3

        BEŞiKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        BEŞiKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        Siyah beyazlıların Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;

        3 Ekim | Beşiktaş-Eintracht Frankfurt

        24 Ekim | Lyon-Beşiktaş

        6 Kasım | Beşiktaş-Malmö

        28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

        12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş

        22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao

        30 Ocak | Twente-Beşiktaş

        5

        SİYAH BEYAZLILARDA HEDEF İLK 8

        Bu sezon UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nde format değişikliğine gidildi.

        Beşiktaş, yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak.

        Siyah beyazlılar, 8 maçın ardından puan sıralamasında 36 takım arasından ilk 8’e girmesi durumunda doğrudan play-off turuna yükselecek.

        9. ve 24. sıra aralığı ise Son 16’ya kalmak için play-off oynayacak. Lig tablosunda 25. sıranın altındaki takımlar ise Avrupa Ligi’nden elenecek.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        Petrol ve altında 'füze' yükselişi
        Petrol ve altında 'füze' yükselişi
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        DEM Parti ile tokalaşma
        DEM Parti ile tokalaşma
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?