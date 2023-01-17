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Beşiktaş Emlakjet düşme tehlikesi ile karşı karşıya!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk devresini 3 galibiyet 12 mağlubiyet ile son sırada tamamlayan Beşiktaş Emlakjet düşme korkusunu derinden hissetmeye başladı

Beşiktaş Emlakjet düşme tehlikesi ile karşı karşıya!
HABERTURK.COM / DHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre dün oynanan Anadolu Efes - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşması ile sona erdi.

Ligin ilk devresinde oynadığı 15 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Beşiktaş, son sırada yer alarak düşme tehlikesini ciddi şekilde hissetmeye başladı. 2 takımın ligden düşeceği sezon sonunda ligde kalabilmek adına en kötü ihtimalle 14'üncü sırada yer alması gereken siyah-beyazlı ekip, bu sırada yer alan Aliağa Petkim Spor'un 2 galibiyet gerisinde yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin bir diğer sıkıntısı da ikili averaj.

Beşiktaş, ligde kalabilmek adına sezonun ikinci yarısında çekişme halinde olacağı Manisa Büyükşehir Belediye Spor, Aliağa Petkim Spor ve Onvo Büyükçekmece Basketbol'a karşı ilk devrede oynadığı 3 maçı da kaybetti. Manisa ekibine 7, Aliağa Petkim'e 14, Büyükçekmece Basketbol'a ise 13 sayı farkla kaybeden siyah-beyazlıların sezon sonunda bu takımlardan biriyle galibiyet sayısının eşit olması durumunda ikili averaja bakılacak olmasından dolayı ikinci yarıda bu maçlarda alacağı sonucun yanı sıra galibiyet durumunda aradaki fark da önemli duruma gelecek.

KOÇ DEĞİŞİKLİĞİ FAYDA ETMEDİ

Sezona Ahmet Kandemir yönetiminde başlayan ve tecrübeli başantrenör ile 30 Aralık'ta yollarını ayıran siyah-beyazlı ekipte göreve Igor Milicic getirilmişti. Polonya Milli Takımı'nın da başantrenörlük görevini üstlenen Milicic de siyah-beyazlı ekipte kötü gidişata çare olamadı. Hırvat asıllı Polonyalı teknik adam yönetiminde ligde 3 maça çıkan Beşiktaş, bu maçların tamamından mağlubiyetle ayrıldı.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Igor Milicic'in göreve gelmesiyle birlikte transfer pazarında daha da aktif bir rol üstlenen siyah-beyazlı ekipte kadro sirkülasyonu ise sürüyor. Sezon ortasında Matt Coleman ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Furkan Haltalı'yı Anadolu Efes'e göndererek bu oyuncu yerine Egemen Güven ve Ömer Can İlyasoğlu'nu kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılar son olarak ise Gediminas Orelik ile yollarını ayırmış ve eski oyuncusu İsaiah Whitehead'i sezon sonuna kadar renklerine bağlamıştı. Transfer piyasasında hareketliliğini sürdürecek siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde kadroya bir oyuncu kurucu ve bir de 4 numara eklemesi yapması bekleniyor.

JORDAN USHER AYRILABİLİR

Siyah-beyazlı ekipte sezonun en dikkat çekici isimlerinin başında gelen Jordan Usher'ın takımdan ayrılma ihtimali söz konusu. Sergilediği performans ile Avrupa'nın önemli takımlardan teklifler alan ABD'li oyuncu, ligde 14.7 sayı, 3.2 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları ile mücadele ediyor. 23 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı ekibin ligdeki en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

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