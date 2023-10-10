Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş Emlakjet'ten EuroCup'ta 2'de 2! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet'ten EuroCup'ta 2'de 2!

        EuroCup A Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında ağrıladığı Prometey'i 92-70 mağlup etti. Mücadelenin en skorer ismi Beşiktaş'ta 24 sayı kaydeden Yiğit Arslan oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla birlikte EuroCup'ta 2'de 2 yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 22:52 Güncelleme: 10.10.2023 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan EuroCup'ta 2'de 2!
        ABONE OL
        ABONE OL

        EuroCup'ın ikinci haftasında Beşiktaş Emlakjet, Ukrayna'nın Prometey takımını 92-70 mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlı takım, ilk maçta da Joventut'u mağlup etti.

        Mücadelenin en skorer ismi Beşiktaş'ta 24 sayı kaydeden Yiğit Arslan oldu.

        Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nın üçüncü hafta maçında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija Ljubljana ile 18 Ekim Çarşamba günü sahasında karşılaşacak

        SALON: Akatlar

        HAKEMLER: Robert Vyklicky, Gentian Cici, Maxime Boubert

        BEŞİKTAŞ: Mathews 22, Hammonds 5, Yağız Aksu 3, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan 24, Berkan Durmaz 4, Mitchell 12, Kerem Konan 2, Samet Yiğitoğlu 2, Delgado 11

        PROMETEY: Agada 12, Reed, Keene 3, March 6, Tkachenko 5, Kelly 7, Lypovyy 3, Balvin 9, Odiase 16, Sanon 7, Sydorov 2

        REKLAM

        1'İNCİ PERİYOT: 20-17

        DEVRE: 46-34

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-51

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş Gazze ile sınırlı kalmayacak"
        "Savaş Gazze ile sınırlı kalmayacak"
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        "TBMM ortak bir metin yayınlayacak"
        "TBMM ortak bir metin yayınlayacak"
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
        Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        Bodrum´a su veren ikinci baraj da kurudu
        Bodrum´a su veren ikinci baraj da kurudu
        Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü
        Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"