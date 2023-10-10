Beşiktaş Emlakjet'ten EuroCup'ta 2'de 2! EuroCup A Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında ağrıladığı Prometey'i 92-70 mağlup etti. Mücadelenin en skorer ismi Beşiktaş'ta 24 sayı kaydeden Yiğit Arslan oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla birlikte EuroCup'ta 2'de 2 yaptı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.10.2023 - 22:52 Güncelleme: 10.10.2023 - 22:58 facebook

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