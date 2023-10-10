Beşiktaş Emlakjet'ten EuroCup'ta 2'de 2!
EuroCup A Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında ağrıladığı Prometey'i 92-70 mağlup etti. Mücadelenin en skorer ismi Beşiktaş'ta 24 sayı kaydeden Yiğit Arslan oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla birlikte EuroCup'ta 2'de 2 yaptı
EuroCup'ın ikinci haftasında Beşiktaş Emlakjet, Ukrayna'nın Prometey takımını 92-70 mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlı takım, ilk maçta da Joventut'u mağlup etti.
Mücadelenin en skorer ismi Beşiktaş'ta 24 sayı kaydeden Yiğit Arslan oldu.
Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nın üçüncü hafta maçında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija Ljubljana ile 18 Ekim Çarşamba günü sahasında karşılaşacak
SALON: Akatlar
HAKEMLER: Robert Vyklicky, Gentian Cici, Maxime Boubert
BEŞİKTAŞ: Mathews 22, Hammonds 5, Yağız Aksu 3, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan 24, Berkan Durmaz 4, Mitchell 12, Kerem Konan 2, Samet Yiğitoğlu 2, Delgado 11
PROMETEY: Agada 12, Reed, Keene 3, March 6, Tkachenko 5, Kelly 7, Lypovyy 3, Balvin 9, Odiase 16, Sanon 7, Sydorov 2
1'İNCİ PERİYOT: 20-17
DEVRE: 46-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-51