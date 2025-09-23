Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, erteleme maçında Kayserispor'a konuk olacak! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, erteleme maçında Kayserispor'a konuk olacak!

        Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 09:53 Güncelleme: 23.09.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, erteleme maçında Kayserispor karşısında!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Kayserispor'un konuğu olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

        Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 6 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor. Kayseri temsilcisi ise 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu elde ettiği 4 puan ve averajla 14. basamakta yer alıyor.

        BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

        Beşiktaş'ta, Kayserispor maçı öncesinde statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.

        Ayrıca sakatlığı devam eden Salih Uçan ile henüz tam anlamıyla hazır olmayan Mustafa Hekimoğlu'nun da görev alması beklenmiyor.

        REKLAM

        KARTAL DEPLASMANDA KAYIP

        Kartal, bu sezon ligde iki müsabakaya çıktı. Siyah-beyazlı takım, 4. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-0, 6. haftada ise İzmir'de Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.

        Rakiplerine konuk olduğu karşılaşmalarda henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, gol sevinci de yaşayamadı.

        BU SEZON TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ

        Kara Kartal, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta da kalesinde gol gördü. Ligdeki 4 karşılaşmada 7 golü filelerine gören siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında ise 6 karşılaşmada 11 gol yedi.

        Beşiktaş söz konusu maçlarda 14 de gol kaydetti.

        ORKUN KÖKÇÜ'NÜN CEZASI BİTTİ

        Rams Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören ve 1 maç ceza olan Orkun Kökçü geri dönüyor. Göztepe karşısında cezası sebebiyle forma giyemeyen Orkun, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Kayserispor karşısında sahada olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Avrupa neden Avrupa?
        Avrupa neden Avrupa?
        Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
        Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu