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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports 1

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BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Swiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, Nkoudou, Weghorst
YEDEKLER: Emre, Montero, Kartal, Cenk, Hasic, Emirhan, Welinton, Kenan, Oğuzhan, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Levent Mercan, Biraschi, Dresevic, Burak, Caner, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Diagne
YEDEKLER: Batuhan, Emir, Ricci, Kazım Kazım, Colley, Jimmy Durmaz, Lawrence Anwan Nicholas, Salih Dursun, Adnan Uğur, Reyyan Baniya
TEKNİK DİREKTÖR: Andrea Pirlo

Ligde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul'a 1 puanla dönmüştü. İlk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u son dakikada mağlup eden siyah-beyazlı ekibin ligde 4 puanı bulunuyor.

İlk hafta Alanyaspor'a 4-2 yenilerek sezona başlayan Fatih Karagümrük, ikinci haftayı ise bay geçti.

CENK TOSUN DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun'un cezası sona erdi. Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk, maça yedek kulübesinde başlıyor.

5 EKSİK VAR

Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.

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