Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Giriş: 21.12.2025 - 15:13 Güncelleme: 21.12.2025 - 15:13
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi.
