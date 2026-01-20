Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana: 1-3 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 17. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Mehmet Gül, Orhan Sakın
Beşiktaş: İdil Başcan, Zeynep Demirel, Szczurovska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Selin Adalı, Yasemin Özel, Buse Kayacan, Merve Tanıl, Leyva, Ceren Domaç)
Fenerbahçe Medicana: Cristina, Fatma Beyaz, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç,Melissa Vargas (Gizem Örge, Bedart, Sude Hacımustafaoğlu, Arelya Karasoy, Korneluk)
Setler: 14-25, 18-25, 25-21, 19-25
Süre: 112 dakika (22, 31, 29, 30)