        Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 17. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 23:40 Güncelleme: 20.01.2026 - 23:40
        F.Bahçe, Beşiktaş'ı 4 sette geçti
        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

        Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

        Hakemler: Mehmet Gül, Orhan Sakın

        Beşiktaş: İdil Başcan, Zeynep Demirel, Szczurovska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Selin Adalı, Yasemin Özel, Buse Kayacan, Merve Tanıl, Leyva, Ceren Domaç)

        Fenerbahçe Medicana: Cristina, Fatma Beyaz, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç,Melissa Vargas (Gizem Örge, Bedart, Sude Hacımustafaoğlu, Arelya Karasoy, Korneluk)

        Setler: 14-25, 18-25, 25-21, 19-25

        Süre: 112 dakika (22, 31, 29, 30)

