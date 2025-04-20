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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Fibabanka, Aliağa Petkimspor deplasmanında farklı kazandı! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Fibabanka, Aliağa Petkimspor deplasmanında farklı kazandı!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 96-73 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 18:49 Güncelleme: 20.04.2025 - 18:49
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        Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda farklı kazandı!
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        Süper Ligi'nin 26’ncı haftasında Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 96-73 yendi.

        Siyah-beyazlılar maçın ilk çeyreğini 28-25 geride tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Beşiktaş, soyunma odasına 49-41 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan Beşiktaş, Aliağa Petkimspor’a 77-53 üstünlük sağladı. Son periyotta da üstünlüğü bırakmayan Beşiktaş, salondan 23 sayı farkla galip ayrıldı.

        Salon: ENKA

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi

        Aliağa Petkimspor: Russell 7, Williams 10, Tyree 8, Karahan Tuan Efeoğlu, Echenique 11, Dotson 9, Van Beck 13, Troy Selim Şav 8, Aldridge 7

        Beşiktaş Fibabanka: Mathews 17, Needham 11, Berk İbrahim Uğurlu 5, Sleva 13, Terry 15, Allman 3, Plavsic 5, Yiğit Arslan 10, Morgan 13, Yağız Aksu, Kerem Kuthan Konan 2, Ahmet Ata Özbek 2

        1. Periyot: 28-25

        Devre: 41-49

        3. Periyot: 53-77

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